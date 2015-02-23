بالصور.. احتفالية تخريج الدفعة الـ 48 لطب أسيوط

نظمت نقابة الأطباء احتفالية كبرى للدفعة الـ 48 لكلية الطب بجامعة أسيوط بنادي الأطباء بمدينة أسيوط ؛ وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالحميد وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، والدكتور مني مينا نقيب الأطباء ، والدكتور محمد عبدالسميع رئيس جامعة أسيوط ، والدكتور رشدي الخياط نقيب الأطباء بأسيوط، وفكري ثابت سكرتير العام المساعد للمحافظة .

احتفل الخريجين بتخرجهم بقاعة نادي الأطباء بجوار كمين الجامعة بالاستماع إلى عدد من الأغاني والاسكتشات الخفيفة بمشاركة إحدى فرق الثقافة بالمحافظة ، وسط فرحة عارمة من أهاليهم وذويهم.

فيما وجه رئيس الجامعة التهنئة لخريجي الدفعة لانضمامهم إلى العمل الطبي مطالبهم باستمرار بذل الجهد لأنهم يحملون أرواح المواطنين ، وأن نجاحهم في مهمتهم مرتبط بمدى اخلاصهم وايمانهم بالعمل على خدمة المرضى.

وتمنت نقيبة الأطباء أن يواصل الخريجين تعليمهم لأن شهادة البكالريوس خطوة أولي في التعليم الطبي الذي يتطور بمرور الوقت مشيرة إلى تطوير وتحديث ومواكبة التقدم في المجال الطبي بما يتناسب مع ظروف العمل وطبيعتها ومهامها في تقديم خدمة طبيه وصحية جيدة للمرضى بالمستشفيات.

وناشد نقيب الأطباء بأسيوط في كلمته الخريجين إلى ضرورة الحفاظ على التفوق والنجاح والعمل على تنمية الوطن والارتقاء به وأنهم مستقبل الطب.