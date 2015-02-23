مصر تغلق سفارتها في اليمن بسبب الأوضاع الأمنية

أغلقت السفارة المصرية في اليمن وعادت البعثة الدبلوماسية إلى القاهرة الاثنين جراء الأوضاع الأمنية هناك.

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط “عادت إلى القاهرة فى ساعة مبكرة صباح اليوم البعثة الدبلوماسية المصرية فى صنعاء برئاسة السفير يوسف الشرقاوى بسبب سوء الأوضاع الأمنية فى اليمن.”

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبعض الدول العربية أغلقت من قبل سفاراتها في اليمن بسبب مخاوف أمنية.

وهيمن مقاتلون حوثيون على شمال اليمن واقتحموا الشهر الماضي القصر الرئاسي مما دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة إلى الاستقالة كما فرض الحوثيون الإقامة الجبرية على هادي في مقره في العاصمة صنعاء لكن البرلمان اليمني لم يجتمع لقبول الاستقالة حتى تصبح نافذة طبقا للقوانين اليمنية.

إلا أن هادي تمكن من الفرار من صنعاء يوم السبت وتوجه إلى عدن وهي خارج سيطرة الحوثيين تماما. ويبدو أنه سحب استقالته إذ قال في بيان إنه مازال الرئيس.

وسعى هادي لاستئناف مهامه كرئيس للدولة أمس الأحد إذ اجتمع بمحافظي عدد من محافظات الجنوب والقادة العسكريين بمنتجع رئاسي في العاصمة الاقتصادية عدن في اجتماع أذيع على قناة تلفزيون محلية بالمدينة.