أخبار عاجلة

التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

جيش الاحتلال يهدم “بوابة القدس″ للمرة العاشرة

Google+ Print
جيش الاحتلال يهدم “بوابة القدس″ للمرة العاشرة جيش الاحتلال يهدم “بوابة القدس″ للمرة العاشرة

مدينة القدس

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، قرية “بوابة القدس″ للمرة العاشرة.

وبوابة القدس هي قرية أقامها فلسطينيون على أراض مهددة بالمصادرة لأغراض الاستيطان في بلدة ابو ديس، شرق القدس.

وقال، مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية (أحد فصائل منظمة التحرير)، أن “قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت قرية بوابة القدس وشرعت بهدمها للمرة العاشرة”.

وكان نشطاء فلسطينيون أقاموا القرية مطلع الشهر الجاري غير أن الجيش الإسرائيلي كان يهدمها في كل مرة يعيد النشطاء بنائها.

ولفت البرغوثي، الذي يشارك في إقامة القرية والاعتصام فيها، في تدوينة على حسابه في (فيسبوك)، إلى أن النشطاء سيعيدون بناء القرية.

وقال، إن “ما قامت به قوات الاحتلال لن يكسر إرادة المقاومة الشعبية، وأن نشطاء المقاومة سيقومون ببناء قرية بوابة القدس مائة مرة”.

وأضاف: “إذا هدموا بيتا بنينا مئة بيت، وان اقتلعوا شجرة زرعنا ألف شجرة، وإن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر في الدفاع عن أرضه وعن حريته”.

ولم يصدر أي بيان بشكل فوري عن الجيش الإسرائيلي بشأن هدم هذه القرية.

وتعد قرية “بوابة القدس الشرقية”، هي القرية الـ12 التي يقيمها نشطاء فلسطينيون، في مواقع مهددة بالمصادرة لصالح المستوطنات الإسرائيلية.

وكانت أول قرية رمزية أقامها نشطاء فلسطينيون هي “باب الشمس″ والتي أقيمت شرقي القدس في 11 يناير 2013.

وغالبا ما تستمر مثل تلك القرى أياماً قبل قيام القوات الإسرائيلية باقتحامها، وطرد النشطاء منها، وإلقاء القبض على عدد منهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا