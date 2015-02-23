جيش الاحتلال يهدم “بوابة القدس″ للمرة العاشرة

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، قرية “بوابة القدس″ للمرة العاشرة.

وبوابة القدس هي قرية أقامها فلسطينيون على أراض مهددة بالمصادرة لأغراض الاستيطان في بلدة ابو ديس، شرق القدس.

وقال، مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية (أحد فصائل منظمة التحرير)، أن “قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت قرية بوابة القدس وشرعت بهدمها للمرة العاشرة”.

وكان نشطاء فلسطينيون أقاموا القرية مطلع الشهر الجاري غير أن الجيش الإسرائيلي كان يهدمها في كل مرة يعيد النشطاء بنائها.

ولفت البرغوثي، الذي يشارك في إقامة القرية والاعتصام فيها، في تدوينة على حسابه في (فيسبوك)، إلى أن النشطاء سيعيدون بناء القرية.

وقال، إن “ما قامت به قوات الاحتلال لن يكسر إرادة المقاومة الشعبية، وأن نشطاء المقاومة سيقومون ببناء قرية بوابة القدس مائة مرة”.

وأضاف: “إذا هدموا بيتا بنينا مئة بيت، وان اقتلعوا شجرة زرعنا ألف شجرة، وإن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر في الدفاع عن أرضه وعن حريته”.

ولم يصدر أي بيان بشكل فوري عن الجيش الإسرائيلي بشأن هدم هذه القرية.

وتعد قرية “بوابة القدس الشرقية”، هي القرية الـ12 التي يقيمها نشطاء فلسطينيون، في مواقع مهددة بالمصادرة لصالح المستوطنات الإسرائيلية.

وكانت أول قرية رمزية أقامها نشطاء فلسطينيون هي “باب الشمس″ والتي أقيمت شرقي القدس في 11 يناير 2013.

وغالبا ما تستمر مثل تلك القرى أياماً قبل قيام القوات الإسرائيلية باقتحامها، وطرد النشطاء منها، وإلقاء القبض على عدد منهم.