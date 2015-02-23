ضبط 30 كيلو بانجو و12 متهم بالمنيا‎

ألقت السلطات الأمنيه بالمنيا خلال حملة أمنية القبض علي “عبدالله محمد” م 28 سنه عامل من أبوقرقاص و”أحمد. ع” 25 سنه فلاح بأبوقرقاص حال استقلالهما السيارة رقم 35838 نقل المنيا قيادة الثاني وبحوزتهما 15 لفافة كبيرة الحجم تحوي نبات البانجو المخدر تزن حوالي 30 كيلوجرام بقصد الإتجار ،وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1021 لسنة 2015 إداري مركز ديرمواس.

كما نجحت السلطات الأمنيه في ضبط متهم في القضية رقم 2075 لسنة 2013 إداري قسم ملوي والمتهم في اقتحام مدرسة “الغطاس” ،ومتهم من قسم المنيا في التحريض علي العنف والانضمام للإخوان ومحكوم عليه غيابا 10 سنوات بجلسة 21/7/2014 و 6 متهمين في القضية رقم 6567 لسنة 2014 جنايات مركز ديرمواس اقتحام منزل أحد الأقباط أثناء الأحداث وسرقة محتوياته و 4 متهمين بالتحريض علي العنف.