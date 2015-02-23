المخابرات العراقية تنفى وجود مخطط"لانقلاب عسكرى" للاستيلاء على السلطة

بغداد أ ش أ



>نفى المتحدث الرسمى لجهاز المخابرات الوطنى العراقى مناف الاطرقجى اليوم الاثنين ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود مخطط لتنفيذ انقلاب عسكرى للاستيلاء على السلطة، وذلك من خلال الاعترافات التى أدلت بها "شبكة إرهابية" تم إلقاء القبض عليها فى جانب الرصافة من العاصمة العراقية (بغداد).

>وقال المتحدث - فى تصريح بثه المركز الخبرى لشبكة الإعلام العراقى - "أهيب بكافة وسائل الإعلام عدم استقاء المعلومات التى تخص جهاز المخابرات الوطنى العراقـي، إلا من المصادر الموثوقة وأن جميع ما نشر بعيد كل البعِد عن الحقيقة وعارٍ عن الصحة".

>وكان وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى نفى أمس الأحد الشائعات التى روجتها وسائل الإعلام بشأن القيام بعملية انقلابية فى العراق، وقال"ماتردد عن انقلاب أنباء عارية عن الصحة، أنا أعمل بشكل جدى ودؤوب لمحاربة الإرهاب الذى يستهدف الجميع".

>وأضاف أن من تناول هذه الأكاذيب هم أقزام الإرهاب ومافيا الفساد المتربصين، وقال "إن موضوع الأسلحة إجراء إدارى بحت لا علاقة له بثورة أو انقلاب وإنما هو مناقلة لأسلحة بشكل رسمى بين سرية حماية الدكتور سعدون الدليمى وزير الدفاع السابق وسرية حمايتنا وبإشراف وعلم استخبارات وزارة الدفاع".

>وتابع أن هذه المحاولات لن تثنى عزيمتنا فى محاربة الفساد والإرهاب لأنهما وجهان لعملة واحدة..وأكد أن الاستعدادات جارية للقيام بعمليات عسكرية من أجل تطهير كل شبر من أرض العراق من تنظيم(داعش) الإرهابي.

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