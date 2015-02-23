وسام حنا لأمل حجازي : أنت عنوان الفشل

على خلفية حلول الفنانة اللبنانية أمل حجازي ضيفة في برنامج "المتهم"، حيث أبدت رأيها بالمسلسل اللبناني "عشرة عبيد صغار" متهمةً إياه بالفشل، وهو المسلسل الذي يشارك الممثل اللبناني وسام حنا في بطولته، رد الأخير على أمل من خلال حسابه على موقع "تويتر".

فجاء في تغريدة حنا: أنا فشلت ؟؟ أنا نجم على راسك يا فاشلة. عنوان الفشل عّم يحكي لول"، علماً أن أمل لم تتهم وسام حنا بالفشل بشكل شخصي، بل اتهمت المسلسل بشكل عام، وأعطت بعض الملاحظات عليه من الناحية الإخراجية.

وكانت أمل قد أبدت رأيها بالمسلسل، بعد أن عرض مقطع فيديو من برنامج "تليستارز" الذي يقدمه وسام حنا مع مقدمة البرامج كارين سلامة، حيث وصف حنا أغنية أمل الأخيرة بالعمل الفاشل، فما كان من أمل إلاً أن علقت على الفيديو بالقول إنها لا تعرف كارين، معتبرةً أن وسام يرد عليها بعد أن قالت إن مسلسل "عشر عبيد صغار" فاشلاً، مؤكدةً أن رأيهما لا يعني لها شيئاً، خاتمةً حديثها بالقول "يحلوا عني"، ليرد وسام عليها في تغريدة ورد فيها: "مين هول؟ الحق على برنامجنا عطاكي أهمية. اذ ابتليتم بالمعاصي فاستتروا.على كل حال منيح ما عّم بحضر أحلى ما سمّ بدني .فنانات درجة عاشرة .انضبوا".

وفي الوقت نفسه، نشر وسام صورة تجمعه بكارين سلامة، معلقاً عليها باللغة الإنجليزية: " نخن نستمتع بوقتنا".

وطلب أصدقاء وسام أن لا يرد على أي كلام، وأثنوا على أدائه في التمثيل، من خلال تغريدات أرسلوها إليه.

كما قام وسام بعمل ريتويت لتغردية كتبتها زميلته كارين سلامة قالت فيها: "حفل الأوسكار هيدا كلاس وترتيب وروقي. ..اوف نحنا وين والعالم وين؟"

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