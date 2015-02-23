مصرى عائد من ليبيا:علاقات أخوة تجمع الشعبين وسفارتنا تقوم بدور كبير

قال نبيل زكى رب أسرة مصرية من أربعة أفراد فور عودته للقاهرة قادما من ليبيا، إن هناك علاقة أخوة تربط الشعبين المصرى والليبيى، مؤكدا أن الليبين فيهم "الإنسان الوحش كما أن فيهم الإنسان الحلو".

وأوضح زكى لـ"اليوم السابع" عقب عودته نازحا من ليبيا إلى القاهرة على متن رحلة مصر للطيران من مطار جربا التونسى، أنه طوال 3 سنين أقامها فى ليبيا لم يشعر بفرق فى التعامل معه خاصة أنه قبطى، مؤكدا أن ليبى الملتحى كان يدعوه للإفطار معه فى رمضان، وأنه لم يتعرض هناك لأى مضايقات، مشيدا بدور السفارة المصرية بتونس فى إنقاذ المصريين الفارين من ليبيا.