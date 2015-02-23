أسبوع لندن في يومه الثالث بين أبراج "ويليامسون" وبراعة "سميث"

يواصل أسبوع لندن لموضة خريف وشتاء 2015 عروضه الباذخة التي تجذب صناع الموضة وعشاقها من كل أنحاء العالم , فقد بدأ هذا الأسبوع هادئاً وفاتراً في يومه الأول , وأكثر سخونة في اليوم الثاني , ثم فتح صندوقه السحري في اليوم الثالث وقدم لنا باقة من أجمل العروض لمصممين يشار لهم بالبنان ومنهم David Koma و Issaو Amanda Wakeley و Vivienne Westwood Red Label و Jonathan Saunders و Matthew Williamson و Paul Smith .

وفي طريقنا إلى عرض المصمم Matthew Williamson كان ثمة إنتظار للتعرف على ما يخبئه هذا المصمم للمرأة وهو المعروف ببصمته الجمالية وطريقته الخاصة في التعامل مع التفاصيل , ولم يخيب هذا العرض ظننا حيث كنا أمام مجموعة متميزة استخدم فيها المصمم موضوعة طريفة هي أبراج الحظ الإثنا عشر التي زين بها الثياب بطريقة لافته للنظر وطرز بها الخامات بخيوط ذهبية ونسقها مع نقشات الزهور الملونة المرسومة باليد , وقد علق المصمم على هذه المجموعة قائلا :" لقد استوحيت مجموعتي من سحر أبراج الحظ وما يرتبط بها من غموض وأساطير".وفي سؤال عن المرأة التي الهمته هذه المجموعة أجاب :" انها ليست امرأة واحدة بعينها لأن ملهماتي هن كل النساء اللائي يحطن بي وأراهن كل يوم , فكل إمرأة منهن تأسرني بخصوصيتها وتفردها ونظرتها الخاصة للحياة " وأضاف: " هؤلاء النساء هن أمي وأختي وأعز صديقاتي , وكل واحدة تختلف بذوقها عن الأخرى ومن هنا جاءت فكرة الأبراج التي تحكي لنا أسرار كل واحدة منهن".

بعدها حضرنا عرض المصمم Paul Smith المعروف بروحه الإبداعية التي تجمع ما بين التقليدي والحديث مع توظيفه الناجح للخطوط الرجالية في ثياب النساء لتكون المحصلة ثيابا تجمع بين الأنوثة الناعمة من جهة والخطوط المستقيمة الحادة من جهة أخرى .ولقد لاحظنا كيف جمع المصمم بين المعطف الفضفاض الحاد وما تحته من ثياب ناعمة وخامات منسدلة وألوان مضيئة في توليفة جميلة تجمع بين المتضادات , كما ظهرت الأطقم المستقيمة ذات القطعتين والسراويل المنقوشة والمعاطف التي تزينها الجيوب والأزرار الكبيرة إضافة إلى القمصان الحريرية بالقصات المتقنة والخطوط النظيفة وقد غلبت على المجموعة تدرجات الوردي والبرتقالي والأحمر والأصفر والأبيض .وباختصار يمكن القول بان المجموعة كانت كلاسيكية وظريفة وبارعة مع لمسات تؤكد على إتقان المصمم لفنون الخياطة الرجالية المفضلة لديه والتي وظفها بمهارة في ثياب النساء.

وإليك أبرز ما قدمه هذان المصممان في اليوم الثالث من أسبوع لندن للموضة.