10 فوائد صحية لزيت الزيتون البكر أهمها الوقاية من أمراض القلب والسرطان

توصى العديد من الأبحاث والتقارير بالاعتماد على زيت الزيتون كمصدر للدهون، نظراً لقيمته الغذائية العالية وفوائده التى لا تنتهى، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الفوائد الصحية لزيت الزيتون البكر، والذى يتم تكريره جيداً ويتمتع بمواصفات قياسية ممتازة، ولا تنطبق هذه الفوائد على الأنواع الرديئة.

الفوائد الصحية لزيت الزيتون

>ونقدم إليكم أبرز الفوائد الصحية لزيت الزيتون البكر، وذلك حسبما نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:

>1.يساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، وفقاً لدراسة إسبانية حديثة.

>2. يساعد على فقدان الوزن الزائد، نظراً لأنه يعزز الشعور بالشبع والامتلاء سريعاً.

>3. تناول زيت الزيتون بانتظام يعزز صحة القلب، ويحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

زيت الزيتون يخفض مستويات الكولستيرول الضار

>4. يساهم فى خفض مستويات الكولستيرول الضار ويرفع مستويات الكولسترول المفيد"HDL".

>5. يعزز صحة العظام نظراً لأنه يرفع مستويات بروتين "osteocalcin" بالدم، والذى يتمتع بخواص رائعة تساهم فى تقوية العظام.

>6.يقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب بنسبة 48% وفقاً لدراسة طبية حديثة.

زيت الزيتون يقلل فرص الإصابة بأنواع سرطانات عديدة

>7. يساهم فى إصلاح الشعر التالف، نظراً لأنه غنى بفيتامينات "أ" و"ب1" و"ب2" و"ج" و"د" و"هـ" و"ك" .

>8. يساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان القولون والقولون التقرحى وفقاً لدراسة حديثة شملت الآلاف من الأشخاص تم اختيارهم من 28 دولة، وكما يقلل فرص الإصابة بسرطان الجلد نظراً لأنه غنى بالمركبات المضادة للأكسدة.

>9.يساهم فى تغذية الجلد وترطيب البشرة ويتم وصفه دائماً لحالات الإكزيما الجلدية والصدفية.

>10.يساهم فى تعزيز عملية الهضم لأنه يحفز إنتاج الببتيدات الهاضمة.

دراسة أسكتلندية: زيت الزيتون يقى من الأزمات القلبية وتخفيض الضغط

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