إزالة 16 ألف فدان من الإستزراع السمكى بسهل الطنية ببورسعيد

أكد المهندس محمد حلمى أبو العطا المستشار الزراعى لمحافظ بورسعيد فى تصريح لليوم السابع أن الحكومة تسعى لتفعيل قرارات الإزالة الخاصة باستغلال الأراضى المخصصة للاستزراع السمكى إلى الاستزراع النباتى.

فيما أكد المهندس محمد حلمى أبو العطا المستشار الزراعى لمحافظ بورسعيد أن هناك 16 ألف فدان بمنطقة سهل الطنية شرق بورسعيد تم استغلالها للاستزراع السمكى بالمخالفة للقرارات الوزارية.

وأشار المهندس محمد حلمى أبو العطا المستشار الزراعى لمحافظ بورسعيد أن وزير الزراعة والهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية أصدرا قرارات بتفعيل الإزالة من خلال خطة يتم تنفيذها على مراحل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن ببورسعيد تمهيدا لاستغلالها للاستزراع النباتى.