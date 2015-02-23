أخبار عاجلة

التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إزالة 16 ألف فدان من الإستزراع السمكى بسهل الطنية ببورسعيد

Google+ Print
إزالة 16 ألف فدان من الإستزراع السمكى بسهل الطنية ببورسعيد إزالة 16 ألف فدان من الإستزراع السمكى بسهل الطنية ببورسعيد
أكد المهندس محمد حلمى أبو العطا المستشار الزراعى لمحافظ بورسعيد فى تصريح لليوم السابع أن تسعى لتفعيل قرارات الإزالة الخاصة باستغلال الأراضى المخصصة للاستزراع السمكى إلى الاستزراع النباتى.

فيما أكد المهندس محمد حلمى أبو العطا المستشار الزراعى لمحافظ بورسعيد أن هناك 16 ألف فدان بمنطقة سهل الطنية شرق بورسعيد تم استغلالها للاستزراع السمكى بالمخالفة للقرارات الوزارية.

وأشار المهندس محمد حلمى أبو العطا المستشار الزراعى لمحافظ بورسعيد أن وزير الزراعة والهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية أصدرا قرارات بتفعيل الإزالة من خلال خطة يتم تنفيذها على مراحل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن ببورسعيد تمهيدا لاستغلالها للاستزراع النباتى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية