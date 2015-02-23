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الرقابة الإدارية تكشف ترك 227 طبيبا وممرضا العمل بمستشفى فاقوس بالشرقية

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الرقابة الإدارية تكشف ترك 227 طبيبا وممرضا العمل بمستشفى فاقوس بالشرقية الرقابة الإدارية تكشف ترك 227 طبيبا وممرضا العمل بمستشفى فاقوس بالشرقية
فى إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، فى محاربة الفساد، قامت هيئة الرقابة أمس، بزيارة مفاجئة لمستشفى فاقوس العام بالشرقية، وقامت بالتجول بالمستشفى ومراجعة دفاتر الحضور والغياب والتحدث إلى عدد من المرضى والاستماع إلى شكواهم.

وكشفت الزيارة عن غياب 17 طبيبا عن العمل من بداية اليوم، وقيام 151 من الأطباء والعاملين بترك العمل بدون إذن بعد توقيعهم فى دفاتر المستشفى فى الفترة الصباحية، كما تبين غياب 12 من طاقم التمريض عن العمل من بداية اليوم، وترك 35 منهم العمل بدون إذن، كما تبين غياب 16 طبيبا من طاقم النبطشية فى الفترة المسائية عن العمل.

وتبين من خلال الزيارة أيضا تعطل عدد من الأجهزة الطبية ونقص الأدوية واستياء عدد كبير من المرضى من الخدمة فى المستشفى وتكدس المرضى بقسم الاستقبال، لعدم تواجد الأطباء بالقسم، فضلا عن عدم نظافة المستشفى.

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