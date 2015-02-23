وصول فهمي وباهر المخلى سبيلهما بـ «خلية الماريوت» لمعهد الأمناء

وصل، منذ قليل، إلى مقر معهد أمناء الشرطة بطرة، محمد فاضل فهمى ، المتهم المخلى سبيله بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية الماريوت» والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد.

وقد صاحب وصول فهمى حالة من التواجد الإعلامى الكثيف من قبل ممثلى وسائل الإعلام المصرية والغربية، على حدٍ سواء.

كما وصل أيضًا باهر محمد صحفى الجزيرة.

والجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قررت الجلسة الماضية إخلاء سبيل 5 متهمين فى ذات القضية بضمان محل إقامتهم، فيما أقرت إخلاء سبيل محمد فهمى بكفالة قدرها 250 ألف جنيه.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.