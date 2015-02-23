مصرع سائق عقب انقلاب سيارته بترعة الفاروقية بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز شرطة طهطا محافظة سوهاج انقلاب سيارة بترعة الفاروقية المجاورة للطريق أمام مدخل قرية الخزندارية شرق.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد أحمد عبدالعزيز الجميلى، مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد انقلاب سيارة داخل ترعة الفاروقية ووجود متوفى.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، وتبين من التحريات التى قادها الرائد محمد حسن الأرضى، أنه أثناء قيادة السيد ب إ م 32 عاما سائق ويقيم دائرة قسم القرين "أمن الشرقية" السيارة رقم ق ع 9548 بمقطورة على الطريق اختلت عجلة القيادة من بين يديه نتيجة نومه، مما أدى إلى انقلاب السيارة بالترعة المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمستشفى ساقلته المركزى وبسؤال محمد فاروق على عيسى 46 عاما عامل ويقيم بذات العنوان مالك السيارة المشار إليها وأحد مستقليها بصحبة قائدها المذكور أيد ما جاء بالفحص، ونفى الشبهة الجنائية تم انتشال السيارة من الترعة وتعيين الحراسة اللازمة عليها وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10 أحوال المركز بتاريخ اليوم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.