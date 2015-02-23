تقرير أمريكى: الزبادى يساعد فى الوقاية من البرد والأنفلونزا

كثيرا ما سمعنا عن دور فصوص الثوم أو شوربة الدجاج أو المشروبات الغنية بفيتامين "ج" مثل البرتقال فى الوقاية من البرد والأنفلونزا، والتخفيف من أعراضها، وكشف تقرير نشر مؤخرا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى أن الزبادى يساهم فى الوقاية من الإصابة بالبرد والأنفلونزا ويحد من أعراضها.

وأوضح التقرير المثير أن أحد أنواع الزبادى الذى يحتوى على الخمائر الحيوية المعروفة "بروبيوتك" باسم "Lactobacillus casei" ، يمتلك تأثيرا رائعا فى مقاومة إصابات الجهاز التنفسى، وذلك باستخدام 3 آليات مختلفة:

1. الحد من فرص الإصابة البكتيرية والفيروسية للجهاز التنفسى

>2. تقليل مدة الإصابة بالعدوى الميكروبية للجهاز التنفسى

>3. الحد من فرص الإصابة باحتقان الأنف والمرتبط بأمراض الجهاز التنفسى

>وشملت الدراسة مجموعة متطوعين من كبار السن، يبلغ متوسط عمرهم 76 عاما، وقاموا بتناول كوب إلا ربع من الزبادى الذى يحتوى على سلالة بكتيريا "L. casei" وذلك بشكل يومى منتظم لمدة 3 شهور

وأوصى التقرير الذى نشر مؤخرا بالمجلة الطبية "British Journal of Nutrition" بتجنب تناول زبادى الفواكه، الذى يباع داخل محلات السوبر ماركت لأنه غنى بالسكر، ولكن يمكن إضافة الفواكه الطازجة إلى الزبادى دون مشاكل.

"ديلى ميل":تناول زبادى البروبيوتك يومياً يحمى الأطفال من نزلات البرد

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