الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق محدود بمزرعة نخيل

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد من السيطرة على حريق محدود نشب بإحدى مزارع النخيل بقرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة، والذى أسفر عن احتراق عدد من أشجار النخيل على مساحة 3 أفدنة دون وقوع أية خسائر فى الأرواح أو إصابات، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لموقع الحريق، وتمت السيطرة عليه دون، وتحرر محضر بالحادث، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار للواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد نشوب حريق بمزرعة نخيل بقرية الهنداو أسفر عن احتراق عدد من أشجار النخيل، وتمكنت وحدات الدفاع المدنى من السيطرة عليه قبل امتداده لباقى المزارع المتاخمة لموقع الحريق، وتم تبريد الموقع، وتحرر محضر بالحادث، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

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