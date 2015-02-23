أخبار عاجلة

التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق محدود بمزرعة نخيل

Google+ Print
الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق محدود بمزرعة نخيل الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق محدود بمزرعة نخيل
تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد من السيطرة على حريق محدود نشب بإحدى مزارع النخيل بقرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة، والذى أسفر عن احتراق عدد من أشجار النخيل على مساحة 3 أفدنة دون وقوع أية خسائر فى الأرواح أو إصابات، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لموقع الحريق، وتمت السيطرة عليه دون، وتحرر محضر بالحادث، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار للواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد نشوب حريق بمزرعة نخيل بقرية الهنداو أسفر عن احتراق عدد من أشجار النخيل، وتمكنت وحدات الدفاع المدنى من السيطرة عليه قبل امتداده لباقى المزارع المتاخمة لموقع الحريق، وتم تبريد الموقع، وتحرر محضر بالحادث، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365