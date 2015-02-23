ضبط طن حبوب رمان فاسد داخل ثلاجة بمعصرة ببورسعيد

تمكنت مباحث قسم شرطة التموين بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع مراقبة أغذية المدينة التابعة لمديرية الشئون الصحية، من ضبط صاحب معصرة شهيرة بدائرة حى المناخ يقوم بتخزين حبوب رمّان غير صالحة للاستخدام الآدمى.

أكدت تحريات العميد خالد العوادلى، رئيس مباحث التموين، قيام صاحب معصرة شهيرة بمحيط حى المناخ بتخزين كمية كبيرة من حبوب الرمان بإحدى ثلاجات التبريد بمنطقة الصناعات الخفيفة بحى الضواحى تمهيدا لبيعها.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع مفتشى الأغذية تمت مداهمة الثلاجة، حيث عثر بداخلها على طن من حبوب الرمّان معبأة داخل أجولة تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود عفن بها وتغير كبير فى خواصها.

على الفور تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة صاحب المعصرة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.