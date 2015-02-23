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أحمد كريمة: الجماعات الإرهابية تستقوى بالخارج لهدم الوطن

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أحمد كريمة: الجماعات الإرهابية تستقوى بالخارج لهدم الوطن أحمد كريمة: الجماعات الإرهابية تستقوى بالخارج لهدم الوطن
أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن الله عز وجل اختص الأمه الإسلامية بالوسطية لتكون شاهدة على باقى الأمم، مسنكراً استقواء الجماعات الإرهابية المتطرفة بالخارج رغبة فى هدم أوطانهم وتفضيل مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة، واصفا كارهى بالخوارج.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف داخل قاعة خاصة بقرية الدوية مركز بنى سويف حول "المشاركة والتوعية والسياسية" فى حضور هدى الشاهد الباحثة فى الشئون السياسية بالمجلس القومى بالقاهرة، ونرمين محمود عبد العظيم مقررة الفرع ببنى سويف، وأشرف أبو الليل عضو جمعية تنمية المجتمع المحلى بالدوية والعشرات من سيدات القرية والرائدات الريفيات وعضوات المجلس بالمحافظة.

وأشار الدكتور أحمد كريمة خلال اللقاء إلى أنه يجب على كل أم تعليم أبنائها الوطنية والانتماء والأمانة، مطالباً الأمة العربية بالوقوف مع مصر، مفسرا قول المولى عز وجل فى قرآنه الكريم "والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين" بأن الله قصد مكة المكرمة بالسعودية وسيناء فى مصر.

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مصر 365

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