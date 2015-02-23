ننشر أسماء المرشحين والمستبعدين من مرشحى برلمان 2015 بكفر الشيخ

أعلنت لجنة الانتخابات البرلمانية بكفر الشيخ، برئاسة المستشار سامى مصيلحى، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ورئيس اللجنة، وعضوية المستشار أحمد محمد شمس الدين نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشارين محمد شويته وحسانين هرويس، أسماء المرشحين المحتملين فى القائمة الأولية لانتخابات مجلس النواب، وعددهم 237 فى 11 دائرة، وكذلك أسماء المرشحين المستبعدين وعددهم ثلاثة بدائرتى دسوق ومطوبس.

فعدد مرشحى الدائرة الأولى "بندر كفر الشيخ 29 مرشحاً والدائرة الثانية" مركز كفر الشيخ 29مرشحاً والدائرة الثالثة مقرها مركز قلين 12 مرشحاً والدائرة الرابعة ومقرها مركز سيدى سالم 16 مرشحاً والدائرة الخامسة ومقرها مركز الحامول 20 مرشحاً والدائرة السادسة ومقرها مركز البرلس 24 مرشحاً والدائرة السابعة ومقرها مركز وقسم بيلا 26 مرشحاً، والدائرة الثامنة وعددها 9 مرشحين والدائرة التاسعة ومقرها قسم ومركز دسوق وعدد المرشحين 42 مرشحاً، والدائرة العاشرة ومقرها مركز فوه وعدد المرشحين 11 مرشحاً والدائرة الحادية عشرة مقرها مركز مطوبس وعدد المرشحين 16 مرشحاً.

أسماء مرشحى الدائرة الأولى بندر كفر الشيخ وعددهم "29" مرشحاً

تابع أسماء مرشحى الدائرة الأولى وعددهم "29" مرشحاً

مرشحى الدائرة الثانية مركز كفر الشيخ وعددهم "29" مرشحاً

تابع مرشحى الدائرة الثانية مركز كفر الشيخ وعددهم "29" مرشحاً

أسماء مرشحى الدائرة الثالثة "قلين " وعددهم "12" مرشحاً

أسماء مرشحى الدائرة الرابعة "سيدى سالم " وعددهم "16" مرشحاً

أسماء مرشحى الدارة الخامسة "الحامول" وعددهم "20" مرشحاً

أسماء مرشحى الدائرة السادسة "البرلس" وعددهم "24" مرشحاً

تابع أسماء مرشحى الدائرة السادسة "البرلس" وعددهم "24" مرشحاً

ألأسماء مرشحى الدائرة السابعة " بيلا " وعددهم 26 مرشحاً

تابع أسماء مرشحى الدائرة السابعة "بيلا" وعددهم 26 مرشحاً

أسماء مرشحى الدائرة الثامنة "الرياض" وعددهم 9 مرشحين

أسماء مرشحى الدائرة التاسعة "دسوق" وعددهم 42 مرشحا

تابع مرشحى دسوق وعددهم 42 مرشحا

تابع مرشحى دسوق وعددهم 42 مرشحا

أسماء مرشحى الدائرة العاشرة فوه "11" مرشحاً.

أسماء مرشحى الدائرة الحادية عشرة "مطوبس" وعددهم 16 مرشحا

أسماء المستبعدين من دائرتى دسوق ومطوبس وعددهم 3 مستبعدين