باحثون أمريكيون: اكتئاب مرضى السكر يزيد من نسب إصابتهم بالخرف

دراسة جديدة تكشف أن مرضى السكر الذين يعانون من الاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بنوع معين من اضطراب الإدراك يعرف باسم الضعف الإدراكى المتوسط (MCI).

الخرف يصيب 19% من كبار السن..

>وفقا لموقع (ميكروفينانس مونيتور دوت كوم) الإخبارى الأمريكى فإن باحثون من جامعة كاليفورنيا كشفوا وجود العلاقة بين الخرف والسكر والاكتئاب، وشملت دراستهم تحليل 62 دراسة مستقلة على ما مجموعه 15950 من المرضى، ووجدت أن الخرف يؤثر على 19% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، بينما ترتفع نسبة الإصابة الخرف إلى أكثر من 46% من المرضى فى خلال 3 سنوات من الإصابة بالضعف الإدراكى المتوسط.

تغيير نظام الحياة يساعد على تحسن الحالة..

>قادت الدراسة بروفوسيرة كلوديا كوبر الأستاذة بالجامعة والتى تقول أن هناك علاقة قوية بين الصحة العقلية والصحة الجسدية، لذا لابد على مرضى السكر الذين يعانون من الاكتئاب أن يتجهوا إلى نظام الحياة الصحى كأن يتبعوا حمية عادية فى كميات الفواكه والخضراوات ومنخفضة فى اللحوم والدهون المشبعة والتى يمكن أن تفيدهم فى الإبطاء من الشيخوخة.

وينصح الباحثون الأطباء أيضا بضرورة متابعة القدرات الذهنية والإدراكية للمرضى بصورة مستمرة، والاكتشاف المبكر للإصابة مع وضع استراتيجية للوقاية من تطور المرض.

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