3 نصائح تحفزك لبدء نظام حياة صحى جديد

ينوى الكثيرون إجراء تغييرات جذرية على نظام حياتهم، ولكنهم يفشلون فى الأغلب لعدم امتلاكهم الحافز الذى يدفعهم إلى بلوغ هدفهم، ولذا نقدم لكم 3 نصائح تحفيزية رائعة لتشجيعكم على اتباع نظام حياة صحى، حسبما نشر مؤخرا بالموقع الطبى الأمريكى "العلاج بالغذاء" ،

1.ابحث عن الدافع والمحفز الرئيسى

>كل إنسان يمتلك سببا مقنعا كى يبدأ نظاما حياتيا جديدا فيتناول الأطعمة الصحية ويمارس الرياضة، مثل الشعور بالخمول أو ضيق الملابس التى يرتديها، أيا كانت ظروفك، فيجب عليك البحث عن حافز ليدفعك على الاستمرار فى هذا النظام الجديد حتى النهاية.

2.يجب عليك أن تمتلك رؤية واضحة وتركز بشكل دائم على ما تود تحقيقه، ويجب أن تتوقف وتسأل نفسك مع مرور الوقت عن الأشياء التى أنجزتها، كما يجب أن تضع فى مخيلتك دائما الوضع الرائع الذى ستصل إليه عقب اتباع هذا النظام الصحى الجديد، وكل هذه الأشياء، على الرغم من أنها قد تبدو بسيطة ولكنها ذات مفعول رائع على المدى البعيد.

3.تخلص من روتينك اليومى الذى اعتدت عليه لأن الروتين هو العدو الأكبر للتحفيز والدوافع، فإذا اعتدت على استخدام المشاية الكهربائية يوميا، يجب عليك أن تغير هذه العادة وتجرى فى مضمار السباق على سبيل المثال.

ويجب عدم تكرار الأطعمة التى تتناولها يوميا، والحرص على تناول أطعمة جديدة وصحية، حتى تتمكن من مواصلة هذا النظام الصحى حتى النهاية.