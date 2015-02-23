اليوم.. بدء حجز 3138 قطعة أرض للمصريين بالخارج فى 3 مدن جديدة

يبدأ اليوم الاثنين، حجز 3183 قطعة أرض مميزة فى 3 مدن جديدة ضمن المرحلة الثانية من مشروع "بيت الوطن"، الذى يتم من خلاله طرح أراض للمصريين فى الخارج بالدولار، على أن يتم الحجز على الموقع الإلكترونى الذى سيتم إطلاقه عن طريق وزارة الاتصالات، وسيتم توجيهه للخارج فقط.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المدن التى سيتم طرح الأراضى بها ضمن المرحلة الثانية من المشروع، هى: (القاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة)، مؤكدا أنه يمكن للمتقدم حجز قطعتين فقط على اعتبار أن الأراضى المطروحة ليست مدعمة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تم تثبيت سعر الأراضى فى المرحلة الثانية، حيث لم يزد سعر أى مدينة عن المرحلة الأولى، لدعم أبناء مصر المغتربين، خاصة أن الهدف الأساسى للمشروع، هو الربط بين الوطن وأبنائه فى الخارج، بإتاحة أراض لهم ولأبنائهم وأحفادهم"، مؤكدا أن العائد المتوقع من هذه الأراضى يصل إلى مليار و166 مليون دولار.

من جانبه أوضح المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، أنه سيتم طرح 2500 قطعة فى مدينة القاهرة الجديدة، بسعر 450 دولارا للمتر، بينما سيتم طرح 311 قطعة فى مدينة الشيخ زايد، بسعر 610 دولارات، بجانب طرح 372 قطعة فى مدينة دمياط الجديدة بسعر 385 دولارا، موضحا أن الدفعة المقدمة بالدولار من سداد مقدمات الأراضى تصل إلى 292 مليون دولار.

وأوضح "عباس"، أن مساحات القطع المطروحة بين 600 إلى 1000 متر مربع، وسيتم البناء على 50% من مساحة الأرض، والسماح ببناء بدروم ودور أرضى و3 أدوار متكررة.

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