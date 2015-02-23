وصول 303 مصريين قادمين من ليبيا للقاهرة فى ثانى رحلات "مصر للطيران"

استقبل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، طائرة مصر للطيران القادمة من تونس والتى تقل 303 راكبين مصريين قادمين من ليبيا عبر الحدود التونسية إلى القاهرة، عقب ذبح تنظيم داعش الإرهابى لـ21 مصريا وقيام القوات المسلحة المصرية بتوجيه ضربة جوية لمعاقل التنظيم الإرهابى.

وأوضح مصدر بالمطار، أن طائرة مصر للطيران طراز بوينج 777 وصلت إلى القاهرة فى تمام الساعة السادسة والنصف صباح اليوم الاثنين، وعلى متنها 303 راكبين فى ثانى الرحلات التى تنظمها الشركة الوطنية لمصر للطيران لنقل المصريين القادمين من ليبيا إلى القاهرة، بالتنسيق بين وزارة الطيران المدنى ووزارة الخارجية، وبالتعاون مع السلطات التونسية.

وقامت شركة ميناء القاهرة الجوى بتوزيع وجبات على المصريين العائدين من الخارج، وجار إنهاء إجراءات وصولهم من قبل فريق من ضباط الجوازات، مع فحص حالتهم الأمنية للتأكد من عدم وجود أى عناصر مندسة بين القادمين أو متهربين من أحكام قضائية.

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