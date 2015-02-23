اليوم .. وزير دفاع أميركا يجرى محادثات بشأن الحرب على داعش فى الكويت

>يعقد وزير الدفاع الأمريكى الجديد اشتون كارتر اجتماعا لكبار قادة الجيش والدبلوماسيين الأمريكيين لإجراء محادثات فى الكويت اليوم الاثنين، بشأن المعركة ضد تنظيم داعش، فى الوقت الذى تواجه فيه الجهود العسكرية الأمريكية عقبات كبيرة فى كل من العراق وسوريا.

ويقول كارتر إنه يأمل أن تساعد المحادثات التى ستعقد على مدى ست ساعات تقريبا فى تقييم الحرب التى يرثها بعد أن أدى اليمين يوم الثلاثاء الماضى، ليصبح رابع وزير للدفاع فى عهد الرئيس باراك أوباما.

وقال كارتر للصحفيين خلال أول زيارة يقوم بها للخارج بعد أن أصبح وزيرا للدفاع "أحاول تقييم الوضع فى العراق وسوريا والمنطقة فى العموم."

وسيأتى الاجتماع الذى يعقده كارتر فى معسكر للجيش الأمريكى فى الكويت وسط جدل عنيف داخل الولايات المتحدة بشأن الاستراتيجية الأمريكية التى يقول منتقدو أوباما من الجمهوريين إنها محدودة عسكريا بدرجة لا تكفل لها النجاح.

كما يعقد فى وقت يشهد قلقا متزايدا بشأن انتشار التنظيم المتشدد الذى ظهر موالون له فى ليبيا مؤخرا.

ومن بين المشاركين الجنرال لويد اوستن قائد القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط والجنرال المتقاعد جون الين مبعوث أوباما للتحالف الذى يحارب تنظيم الدولة الإسلامية وسفراء الولايات المتحدة لدى عدة دول منها السعودية والأردن.

وأكد مسؤول كبير فى وزارة الدفاع الأمريكية يسافر مع كارتر أن الاجتماع وسيلة لجمع المعلومات وليس علامة على قلقه بشأن الاستراتيجية أو مقدمة لإصلاحها.

وقال المسئول الذى طلب عدم نشر اسمه "لا أتوقع إعادة صياغة شاملة لاستراتيجيتنا، لا أتوقع. إنه يريد أن يفهم."

ويقتصر دور القوات الأمريكية البرية فى العراق على تقديم المشورة والتدريب للقوات المحلية وتتركز الجهود العسكرية للولايات المتحدة على حملة القصف الجوى التى ينفذها تحالف بقيادتها ضد أهداف داعش فى سوريا والعراق.

لكن قد يطلب من كارتر قريبا تقديم توصية بشأن ما اذا كان ينبغى إشراك قوات أمريكية فى المعركة عن قرب ربما تتولى الرصد من أجل الضربات الجوية خلال حملة لاستعادة مدينة الموصل قال مسئول أمريكى طلب عدم نشر اسمه إنها يمكن أن تبدأ فى ابريل نيسان او مايو ايار.

وقال كارتر "انا دائما منفتح على المشورة من قادتنا العسكريين بشأن الطريقة المثلى لتحقيق النجاح... هذا ما سيحدث."

وتستعد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لبدء تدريب مقاتلين من المعارضة السورية المسلحة الشهر القادم فى مواقع خارج سوريا.

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