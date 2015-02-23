وصول 303 مصريين نازحين من ليبيا فى ثانى رحلات الجسر الجوي

استقبل مطار القاهرة الدولى طائرة مصر للطيران الثانية القادمة من تونس في إطار الجسر الجوي الذي تنظمه الشركة والتى تقل ٣٠٣ ركاب مصريين نازحين من ليبيا عبر الحدود التونسية ومنها الى القاهرة عقب ذبح تنظيم داعش الإرهابى ل٢١ مصريا وقيام القوات المسلحة المصرية بتوجيه ضربة جوية لمراكز التنظيم الإرهابى هناك.

ذكر مصدر بالمطار ان الطائرة طراز بوينج ٧٧٧ وصلت الى القاهرة فى تمام الساعة ٦:٣٠ صباحا اليوم الاثنين وعلى متنها ٣٠٣ ركاب فى ثانى الرحلات التى تنظمها الشركة الوطنية لمصر للطيران لنقل المصريين النازحين من ليبيا الى القاهرة بالتنسيق بين وزارة الطيران المدنى ووزارة الخارجية، وبالتعاون مع السلطات التونسية.

وقامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتوزيع وجبات على المصريين العائدين من الخارج وجارى انهاء اجراءات وصولهم من قبل فريق من ضباط الجوازات مع فحص حالتهم الامنية للتأكد من عدم وجود اى عناصر مندسة بين القادمين او متهربين من احكام قضائية.