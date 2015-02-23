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تأجيل دعوى اتحاد الفروسية لاعتماد اللائحة الجديدة لـ 22 مارس المقبل

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تأجيل دعوى اتحاد الفروسية لاعتماد اللائحة الجديدة لـ 22 مارس المقبل تأجيل دعوى اتحاد الفروسية لاعتماد اللائحة الجديدة لـ 22 مارس المقبل
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المهندس هشام حطب، رئيس الاتحاد المصرى للفروسية، والتى تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة بإصدار خطاب للمطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسى الجديدة للاتحاد بالجريدة الرسمية لجلسة 22 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 13970 لسنة 69 قضائية، وزير الشباب والرياضة، حيث ذكرت أنه تم ارسال لائحة النظام الأساسى الجديدة للإتحاد منذ اكثر من شهرين من تاريخ اقامة الدعوى، ولم يتم اعتمادها رسمياً، وتجاهل الوزير الرد على مخاطبات الاتحاد، بشأن لائحة النظام الأساسى رغم إقرارها من الجمعية العمومية يوم 30 أغسطس الماضى، وذلك وفقاً لخارطة الطريق المتفق عليها مع اللجنة الأوليمبية الدولية.

وقالت الدعوى أن خارطة طريق الرياضة المصرية تتضمن بعض البنود منها قيام كل اتحاد بإعداد لائحة جديدة وفقاً للقواعد العامة للاتحاد الدولى التابع له اللعبة، وذلك بما يتماشى مع الميثاق الأوليمبى الدولى.

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مصر 365