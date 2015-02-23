نيابة شرق القاهرة تنظر اليوم تجديد حبس متهمى “أحداث الدفاع الجوى”

تصدر نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد سيف، اليوم الاثنين، قرارها بشأن أمر تجديد حبس 9 من المتهمين فى قضية أحداث استاد الدفاع الجوى، التى يبلغ العدد الإجمالى للمتهمين فيها 25 متهما، إما بتجديد حبسهم أو إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

وتلقت النيابة العامة، أمس الأحد، طلبا من مختار منير، محامى المتهم محمد العباسى، أثناء نظر جلسة أمر حبس موكله، لسؤاله كمجنى عليه، وإرساله للطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى، لبيان تعرضه للاعتداء من قبل قوات الأمن.

كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال المتهم كمجنى عليه، حيث وجه اتهامات لضباط وأفراد الشرطة بمركز أبو النمرس، بالاعتداء عليه باستخدام العصى والصواعق الكهربائية لإجباره على الاعتراف بإثارة الشغب.