استراليا ستنزع الجنسية عن الجهاديين الحاصلين على جوازين

أعلن رئيس الحكومة الاسترالية طوني ابوت الإثنين أن بلاده ستنزع الجنسية عن الأشخاص الذين لهم علاقات مع تنظيمات إرهابية وحاصلين على جوازي سفر متهما تنظيم داعش بـ”إعلان الحرب على العالم”.

وأعرب أبوت عن عزمه الالتفاف على “زمرة الجهاديين المتحجرين”.

وقال الزعيم المحافظ وهو يعرض الخطوط العريضة لمشروعه الإصلاحي “لا يمكننا أن نترك أناسًا لهم نوايا سيئة ان يستعملوا طبيعتنا المنفتحة على حسابنا”.

واضاف ان الحكومة “ستضع تعديلات على قانون الجنسية يتيح نزع او تعليق الجنسية الاسترالية للذين يحملون جوازين”.

كما ستتخذ اجراءات من شأنها ان تحرم شخصا ما حاصل على الجنسية الاسترالية فقط بعض الحقوق المدنية اذ ثبت ان له علاقات مع الارهاب.

وأوضح أن “الخطر الداخلي يتفاقم” مع حوالى 400 تحقيق – تضاعف الرقم خلال عام- ومع “أشخاص منعزلين” ولدوا في الأغلب في استراليا ولكنهم على استعداد لتلبية دعوة تنظيم داعش إلى الجهاد في الدول الغربية.

واعتبر أبوت أن تنظيم داعش بتسميته خليفة “اعلن الحرب على العالم”.