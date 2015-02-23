اليوم.. سماع المرافعات الختامية فى محاكمة "مرسى" بـ"الهروب الكبير"

تستكمل الدائرة "15" بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، سماع المرافعات الختامية فى قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون والمعروفة أعلاميا بـ"الهروب الكبير" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و130 متهما.

ومن ضمن المتهمين (رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى) .

ومن المقرر سماع مرافعة الدفاع عن كل من محسن راضى وأحمد محمود دياب ويسرى عبد المنعم نوفل .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.