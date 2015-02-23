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تيار الاستقلال: قبول قائمتى القاهرة والصعيد و180 ينافسون على الفردى

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تيار الاستقلال: قبول قائمتى القاهرة والصعيد و180 ينافسون على الفردى تيار الاستقلال: قبول قائمتى القاهرة والصعيد و180 ينافسون على الفردى
قال حلمى الحديدى، عضو المجلس الرئاسى لتيار الاستقلال، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية قبلت قائمتين تقدم بهما التيار وهما "القاهرة الكبرى - الصعيد"، فيما تم قبول 180 مرشحا للفرديا.

وأوضح حلمى الحديدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التيار ينتظر شارة البدء لتنفيذ الحملة الدعائية الخاصة بقوائم التيار وكذلك المرشحين، لافتا إلى أن الإعلانات الموجودة الآن تخص التيار نفسه ولا تخص مرشحيه فى الانتخابات.

جدير بالذكر أن لجنة الانتخابات قبلت قائمتين فقط من 4 قوائم تقدم بهم تيار الاستقلال للمنافسة على المقاعد الفردية.

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