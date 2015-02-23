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اليوم.. الحكم على علاء عبد الفتاح و24 آخرين فى "أحداث الشورى"

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اليوم.. الحكم على علاء عبد الفتاح و24 آخرين فى "أحداث الشورى" اليوم.. الحكم على علاء عبد الفتاح و24 آخرين فى "أحداث الشورى"
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الاثنين، حكمها فى إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخر بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى"، والتى وقعت فى نوفمبر 2013.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

إحالة دعوى علاء عبد الفتاح المطالبة بإلغاء قرار منعه من السفر للمفوضين

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