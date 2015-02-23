د. محمد أنور يكتب: بالون المعدة حل آمن لخسارة الوزن الزائد

الدكتور محمد أنور سليمان استشارى الجهاز الهضمى والمناظير بكلية طب قصر العينى، يوضح أهم المعايير التى يجب التنبه لها قبل تركيب بالون المعدة لخسارة الوزن الزائد، ويشرح كل ما يتعلق بتلك التقنية فى المقال التالى.

تعتبر السمنة من أهم المشكلات الصحية وتصل نسب الإصابة بها فى بعض البلاد إلى حوالى 33% كما فى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد قدرت منظمة الصحة العالمية أن المصابين بالسمنة حول العالم قد يزيد على 400 مليون شخص، وأن ثلث هؤلاء قد يعانون فى المستقبل من أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكر ومشاكل العمود الفقرى والعظام، وقد أظهرت الدراسات أن هذه المشكلات الصحية الخطيرة من الممكن أن تقل بصورة كبيرة، أو قد تختفى نهائيا فى حالة إنقاص الوزن.

إن التحكم فى الوزن أصبح الآن ممكنا من خلال وسائل عديدة، إلا أن أغلب هذه الوسائل يتطلب تدخلا جراحيا مما يمثل عائقا أمام الكثيرين ولهذا أصبح ضروريا ابتكار طريقة آمنة وفعالة وسهلة دون الحاجة إلى الجراحة، وقد أضحى هذا واقعا بعد ظهور باللون المعدة، والتى تساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن فى إنقاصه، من خلال برنامج علمى يساعد على تغيير نمط الحياة إلى أخرى صحية بدون مضاعفات وخطورة الجراحة.

ولقد صمم بالون المعدة ليساعد على التخلص من الوزن الزائد بصورة قد تصل إلى 40% من الوزن قبل تركيبها، وينصح باستخدامها للأشخاص ذوى معامل كتلة يزيد عن 30 (ومعامل الكتلة أو BMI هو حاصل قسمة الوزن بالكيلوجرام على الطول بالمتر مضروبا فى نفسه)، كذلك يمكن استخدام بالون المعدة فى بعض الأشخاص الذين يعانون من زيادة شديدة فى الوزن يستحيل معها إجراء الجراحة، وتعريض المريض لخطورة التخدير.

ويستخدم البالون لمدة تتراوح بين 6 و9 شهور، وإذا دعت الحاجة لاستخدام البالون لمدة أطول يمكن استبدال البالون بأخرى جديدة.

ويصنع البالون من مادة السيليكون، ويتم إدخالها إلى المعدة عن طريق الفم باستخدام منظار الجهاز الهضمى، دون الحاجة إلى الجراحة حيث يقوم الطبيب بتقييم حالة المعدة بواسطة المنظار، وفى حالة عدم وجود أية مشكلات فى المعدة يبدأ بإدخال البالون وملئه بمحلول ملحى معقم، فى إجراء لا يستغرق أكثر من 20 دقيقة.

ويقوم البالون بشغل حيز من المعدة مما يؤدى إلى الإحساس بالشبع وقلة الإحساس بالجوع، وفى نهاية المدة يتم استخراج البالون بصورة طبيعية بنفس الطريقة التى تم بها إدخال البالون، عن طريق منظار الجهاز الهضمى بدون جراحة فى إجراء لا يستغرق أكثر من 15 دقيقة.