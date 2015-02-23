حبس مسجل خطر متهم بإلقاء صديقه من أعلى جبل المقطم

أمر المستشار أحمد شعراوى، مدير نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، بحبس "محمد.ص" 32 عاما نجار مقيم باب الشعرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل مسجل خطر بمنطقة الدويقة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه عاطلا تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأول بقذف الأخير من أعلى جبل بمنطقة المقطم.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وروى تفاصيل الحادثة بأنه فور علمه بتواجد المجنى عليه رفقة "مروة.س" بالمنطقة الجبلية بدائرة القسم توجه لهما، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، حاول خلالها المجنى عليه التعدى عليه بعصا خشبية، إلا أنه استخلصها منه وأحدث إصابته المنوه عنها بالرأس.

وتابع خلال التحقيقات، أنه أثناء تدافعهما سقط المجنى عليه من أعلى المنطقة الجبلية ما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياته، وقد أمكن ضبط المذكورة "شاهدة الواقعة" التى أيدت ما سبق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت البداية عندما تلقى الرائد محمد المكاوى، رئيس مباحث منشأة ناصر، بلاغا بالعثور على جثة حسين عبد المنعم 31 عاما عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 11601 لسنة 2012م المرج "مخدرات" وبه إصابات عبارة عن جرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم بمنطقة الدويقة وعثر بجوار الجثة على عصا خشبية بها أثار دماء، وأفاد أنه بسؤال شقيقته صابرين سن 53 سنة ربة منزل لم تتهم أو تشتبه فى أحد.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى إلى بداية الخيوط التى كشفت الجانى بدأت من رؤية "محمد.ص" 32 عاما نجار والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا آخرها القضية رقم 1363 لسنة 2010م باب الشعرية "مخدرات "، يلحق المجنى عليه إلى قمة الجبل وبصحبته "مروة .س" وشهرتها "مروة ماسورة" 34 عاما بائعة متجولة فى المنطقة الجبلية التى تم العثور فيها على الجثة.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصيل إلى أن المتهم هو "محمد.ص" 32 عاما الذى لحق بالمجنى عليه وصديقته «ماسورة»، وتبين أنه محجوز بمستشفى الزهراء الجامعى أثر إصابته بكسر بالركبة اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم تعينت عليه الحراسة اللازمة.

وتم القبض عليه وإحالته للنيابة التى أمرت بقرارها السابق بالحبس.