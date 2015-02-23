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القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش وطلقات أعلى طريق المريوطية الدائرى

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القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش وطلقات أعلى طريق المريوطية الدائرى القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش وطلقات أعلى طريق المريوطية الدائرى
تمكن رجال الإدارة العامة للمرور من القبض على عاطل يستقل سيارة وبحوزته فرد خرطوش وطلقات نارية أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المريوطية وحرر محضر بالواقعة.

كانت قوة أمنية قد لاحظت أثناء مرور النقيب ياسر عثمان بخدمة القول الأمنى بمنطقة المريوطية وقوف سيارة بشكل مريب وأثناء الاقتراب منها حاول قائدها الهرب ويدعى "محمد.ج.م" عاطل وتمت السيطرة عليه وبتفتيشه وقائيا تم العثور على فرد خرطوش وطلقتين من ذات النوع ومطواة قرن غزال وصاعق كهربائى وتم عرض المتهم على النيابة بالمضبوطات بدائرة قسم الهرم.

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مصر 365