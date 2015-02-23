الجراحة العامة بـ"طب الزقازيق" يعقد مؤتمره السنوى اليوم

يعقد قسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق مؤتمره السنوى اليوم الاثنين 23 فبراير، تحت عنوان "مضاعفات الجراحة" بالتعاون مع جمعية الجراحين المصرية، وتحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى رئيس الجامعة.

وقال الدكتور يحيى زكريا، رئيس القسم ورئيس المؤتمر، فى تصريح صحفى "إن المؤتمر سوف يُعقد على مدى يومين ويشارك فى أعماله أساتذة من جامعات المنصورة وعين شمس والمنوفية ومديرية الصحة بالشرقية بهدف تبادل الخبرات بين المتخصصين فى مجال الجراحة".

وأضاف الدكتور علاء خليل المقرر العلمى للمؤتمر أنه سوف يتم مناقشة 29 بحثا على مدى أربع جلسات تتناول الجديد فى مشاكل الجراحة.

وأكد الدكتور وائل صلاح الدين منسى، منسق المؤتمر، أن الجلسة الافتتاحية سوف تتضمن محاضرة عن الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الجراحة ورئيس الجامعة السابق، فى الفترة من ديسمبر 1983 إلى أغسطس 1991 تخليدا لذكراه.