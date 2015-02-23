غضب بين أعضاء مصر بلدى بدمياط بسبب تقليص مقعدى القائمة إلى مقعد واحد

تسود حالة من الغضب بين أعضاء حزب مصر بلدى بدمياط بسبب تقليص مقعدى دمياط، فى قائمة تحالف الجبهة المصرية إلى مقعد واحد فقط، فاز به الدكتور جمال الزينى، عضو البرلمان السابق، عن الحزب الوطنى المنحل، والذى تم ترشيحه ممثلا عن حزب الحركة الوطنية، وتم توجيه المقعد الآخر إلى محافظة أخرى.

وسبق أن تم تقليص مقاعد دمياط على الانتخابات القادمة فى المقعد الفردى إلى 7 مقاعد بدلا من 8 مقاعد كما كان متبعا من قبل، وبذلك يصبح نصيب محافظة دمياط 8 مقاعد موزعة بمقعد للقائمة و7 مقاعد فردية على 5 دوائر انتخابية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تسلمت فيه اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار السيد حامد، رئيس محكمة دمياط ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أوراق 110 مرشحين من دوائر دمياط الخمس.

يذكر أنه من أبرز الأسماء التى تقدمت على المقاعد الفردية فى دائرة بندر دمياط الدكتور محمود المتبولى عن بندر دمياط، ممثلا عن حزب الحركة الوطنية ومحمد قطارية، رجل أعمال وإيهاب الغباشى موظف بالمحكمة والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق، وضياء داوود المحامى وأحمد عوض، وغادة صقر ، وعبد الحميد العوادلى، مرشح حزب النور ، ومحمد الطرابيلى المحامى.

وفى دائرة مركز دمياط ترشح ياسر الديب ومحمد بحيرى عن حزب الحركة الوطنية، وكذلك عواطف الفيومى وعصام الهندى، والسيد الريدى، ومحمد أبو جنبة رئيس نادى دمياط، والدكتور محمد شوشة، وجهاد عيد .

وفى دائرة مركز كفر سعد الدكتور على أبو الحمايل رئيس جامعة دمياط السابق عن حزب مصر بلدى ومحمد الحصى، وحمدى شلبى، وجلال الألفى، وسمير التلبانى .

فى دائرة فارسكور سعد صقر فى دائرة مركز فارسكور عن حزب مصر بلدى وضياء حواس ومحمد قويطة ومجدى البساطى ومحمد داود ومحمد نجيب بركات.

وفى مركز الزرقا ترشح العميد على العساس عن حزب الحركة الوطنية والدكتور عمرو شاهين مدير مستشفى الزرقا، وسمير موسى رئيس نادى الزرقا، وعمران مجاهد النائب السابق .



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الدكتور على أبو الحمايل

عمران مجاهد

الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق