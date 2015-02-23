مغازى من الخرطوم: اللقاء الثلاثى المقبل بالسودان سيسهم فى حل مشكلة سد النهضة

أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية، فى كلمته خلال الاحتفالية مشاركة مصر فى مؤتمر مبادرة دول حوض وادى النيل المزمع عقده فى العاصمة التنزانية دار السلام يونيو القادم لعرض الشواغل المصرية من اتفاقية “عنتيبي”.

وأكد أن اللقاء الثلاثى بين وزراء الخارجية لمصر والسودان وأثيوبيا الشهر المقبل بالعاصمة السودانية الخرطوم سيعطى دفعة للتعاون بين مصر وأثيوبيا ودعمًا للمسار الفنى لمفاوضات سد النهضة.

وأكد رؤساء الوفود فى كلماتهم أهمية تحويل نهر النيل إلى شريان للتعاون والتكامل واستغلال الفرص المتاحة لدول الحوض للتعاون المشترك لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية للنهر.

ومن جانبه قال اليماهو تيجنو وزير المياه الاثيوبى فى كلمته بالاحتفالية أن التعاون هو عملية ديناميكية تستلزم من جميع الدول أن تكون لديها إرادة للاتفاق على حل الخلافات.