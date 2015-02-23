أخبار عاجلة

فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين -
الولايات المتحدة: لا رغبة للأسد وروسيا وإيران في تحقيق السلام -
حلقة جديدة من المكالمات الجنسية بقضية الرشوة الكبرى.. "اللبان" يتفق مع المتهمة على السفر لمعاشرتها يوم الجمعة.. ويسبها فترد: "يا نهار أبيض الناس جنبى" -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يُعزيان فى شهداء العمل الإرهابى بليبيا

Google+ Print
محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يُعزيان فى شهداء العمل الإرهابى بليبيا محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يُعزيان فى شهداء العمل الإرهابى بليبيا
قدم الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفرالشيخ والدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس الجامعة واجب العزاء، مساء أمس، للأنبا بشوى مطران كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة والقمص مينا سليمان راعى كنيسة مارجرجس بكفرالشيخ والقمص متياس موريس كاهن كنيسة العذراء بسخا وعدد من كهنة كفرالشيخ فى المصريين ضحايا "داعش" فى ليبيا.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن من قاموا بتلك الجريمة البشعة الشنعاء يفتقدون إلى الإنسانية، مشيراً إلى تعاليم الإسلام الوسطى السمح التى تدعو إلى المحبة وعدم التعرض إلى الأخوة المسيحيين بسوء أو أذى.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن شهداء الوطن الذين قتلوا فى ليبيا اغتالتهم عصابات إرهابية مرتزقة لا دين لها ولا وطن، مؤكداً أن هذه الأحداث سوف تزيد المصريين قوة وتماسك وستدعو الدول العربية للتوحد فى مواجهة عصابات الإرهاب ومن يدعمهم.

رافق المحافظ اللواء أحمد ماجد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365