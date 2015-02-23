محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يُعزيان فى شهداء العمل الإرهابى بليبيا

قدم الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفرالشيخ والدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس الجامعة واجب العزاء، مساء أمس، للأنبا بشوى مطران كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة والقمص مينا سليمان راعى كنيسة مارجرجس بكفرالشيخ والقمص متياس موريس كاهن كنيسة العذراء بسخا وعدد من كهنة كفرالشيخ فى المصريين ضحايا "داعش" فى ليبيا.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن من قاموا بتلك الجريمة البشعة الشنعاء يفتقدون إلى الإنسانية، مشيراً إلى تعاليم الإسلام الوسطى السمح التى تدعو إلى المحبة وعدم التعرض إلى الأخوة المسيحيين بسوء أو أذى.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن شهداء الوطن الذين قتلوا فى ليبيا اغتالتهم عصابات إرهابية مرتزقة لا دين لها ولا وطن، مؤكداً أن هذه الأحداث سوف تزيد المصريين قوة وتماسك وستدعو الدول العربية للتوحد فى مواجهة عصابات الإرهاب ومن يدعمهم.

رافق المحافظ اللواء أحمد ماجد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية.