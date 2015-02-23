نقابة الأطباء تحتفل بالدفعة الـ48 لطب أسيوط

نظمت نقابة الأطباء احتفالية كبرى للدفعة الـ48 لكلية الطب بجامعة أسيوط بنادى الأطباء بمدينة أسيوط؛ وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتورة منى مينا نقيب الأطباء، والدكتور محمد عبدالسميع رئيس جامعة أسيوط، والدكتور رشدى الخياط نقيب الأطباء بأسيوط، وفكرى ثابت سكرتير العام المساعد للمحافظة.

حيث احتفل الخريجون بتخرجهم فى قاعة نادى الأطباء بجوار كمين الجامعة بالاستماع إلى عدد من الأغانى والاسكتشات الخفيفة بمشاركة إحدى فرق الثقافة بالمحافظة، وسط فرحة عارمة من أهاليهم وذويهم.

فيما وجه رئيس الجامعة التهنئة لخريجى الدفعة لانضمامهم إلى العمل الطبى مطالبهم باستمرار بذل الجهد لأنهم يحملون أرواح المواطنين على أكفهم، وأن نجاحهم فى مهمتهم مرتبط بمدى اخلاصهم وايمانهم بالعمل على خدمة المرضى.

وتمنت نقيب الأطباء أن يواصل الخريجين تعليمهم لأن شهادة البكالوريوس خطوة أولى فى التعليم الطبى الذى يتطور بمرور الوقت مشيرة إلى تطوير وتحديث ومواكبة التقدم فى المجال الطبى بما يتناسب مع ظروف العمل وطبيعتها ومهامها فى تقديم خدمة طبية وصحية جيدة للمرضى بالمستشفيات.

وناشدت نقيب الأطباء بأسيوط فى كلمتها الخريجين إلى ضرورة الحفاظ على التفوق والنجاح والعمل على تنمية الوطن والارتقاء به وأنهم مستقبل الطب.