محافظ جنوب سيناء: نقف بجوار المستثمرين وندعهم طالما يدفعون الضرائب

قال اللواء خالد فودة ،محافظ جنوب سيناء، إن أول شرارة عمل لمؤتمر شرم الشيخ كانت فى أغسطس الماضى لتوسيع طريق السلام، مشيرا إلى أن من واجبه كمحافظ حماية كل مستثمر والوقوف بجانبه، طالما يدفع الضرائب ويحافظ على مصر ، ولكن من يتهرب أو يفسد فله تعامل آخر.

وأشار فودة فى تصريحات له، إلى أن منطقة سيناء أمن قومى ولابد الحفاظ عليها، خاصة أنها كانت ستباع فى عهد مرسى، مؤكدا أنه سيتم إنشاء ١٢ ألف وحدة سكنية هذا العام.

وأضاف فودة "منذ يوم ١٥فبراير تبدأ الأعمال التجميلية فى شرم الشيخ"، مؤكدا أن الميادين يتم تجميلها بأيدى المستثمرين، وسيتم الانتهاء منها أول مارس المقبل.