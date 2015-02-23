أخبار عاجلة

فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين -
الولايات المتحدة: لا رغبة للأسد وروسيا وإيران في تحقيق السلام -
حلقة جديدة من المكالمات الجنسية بقضية الرشوة الكبرى.. "اللبان" يتفق مع المتهمة على السفر لمعاشرتها يوم الجمعة.. ويسبها فترد: "يا نهار أبيض الناس جنبى" -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ جنوب سيناء: نقف بجوار المستثمرين وندعهم طالما يدفعون الضرائب

Google+ Print
محافظ جنوب سيناء: نقف بجوار المستثمرين وندعهم طالما يدفعون الضرائب محافظ جنوب سيناء: نقف بجوار المستثمرين وندعهم طالما يدفعون الضرائب
قال اللواء خالد فودة ،محافظ جنوب سيناء، إن أول شرارة عمل لمؤتمر شرم الشيخ كانت فى أغسطس الماضى لتوسيع طريق السلام، مشيرا إلى أن من واجبه كمحافظ حماية كل مستثمر والوقوف بجانبه، طالما يدفع الضرائب ويحافظ على ، ولكن من يتهرب أو يفسد فله تعامل آخر.

وأشار فودة فى تصريحات له، إلى أن منطقة سيناء أمن قومى ولابد الحفاظ عليها، خاصة أنها كانت ستباع فى عهد مرسى، مؤكدا أنه سيتم إنشاء ١٢ ألف وحدة سكنية هذا العام.

وأضاف فودة "منذ يوم ١٥فبراير تبدأ الأعمال التجميلية فى شرم الشيخ"، مؤكدا أن الميادين يتم تجميلها بأيدى المستثمرين، وسيتم الانتهاء منها أول مارس المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين

وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين

ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك