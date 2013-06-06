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الجيش يؤمن "ترسانة بورتوفيق".. والمحتجون: مستمرون فى الاعتصام

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الجيش يؤمن "ترسانة بورتوفيق".. والمحتجون: مستمرون فى الاعتصام الجيش يؤمن "ترسانة بورتوفيق".. والمحتجون: مستمرون فى الاعتصام

شهد مقر شركة ترسانة بور توفيق البحرية بالسويس التابعة لقناة السويس، منذ قليل، حضور عدد كبير من قوات الشرطة العسكرية وقوات من الجيش الثالث الميدانى، لتأمين مقر الشركة، وتم فتح جميع الأبواب التى تم غلقها صباح اليوم الخميس، من قبل العمال المحتجين لتحويل 30 منهم للتحقيق.

وكثفت قوات الجيش تواجدها داخل محيط الشركة وأمام جميع الأبواب، مع تمركز سيارة تابعة للشركة العسكرية أمام الباب الرئيسى.

من جانبهم أكد المحتجون لـ"اليوم السابع" أن اعتصامهم سلمى، وأنهم قاموا بفتح الأبواب قبل قدوم الشرطة العسكرية، مؤكدين أنهم مستمرون فى الاعتصام انتظارا لنتائج ما سوف تسفر عنه الاجتماع بين رئيس الهيئة وأعضاء النقابة، وأنهم أعلنوا الاعتصام المفتوح داخل الشركة.

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