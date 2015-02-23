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رئيس جامعة سوهاج يحذر من الدعاية الانتخابية داخل المنشآت الجامعية

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رئيس جامعة سوهاج يحذر من الدعاية الانتخابية داخل المنشآت الجامعية رئيس جامعة سوهاج يحذر من الدعاية الانتخابية داخل المنشآت الجامعية
حذر الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس الجامعة، طلاب جامعة سوهاج، وجميع العاملين بالجامعة، من استخدام أى نوع من أنواع الدعاية الانتخابية للمرشحين أو الأحزاب أو الائتلافات خلال فترة الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيراً إلى حظر جميع أنواع الدعاية الورقية والصوتية والجدارية داخل الحرم الجامعى.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة للعديد من الكليات فى بداية الفصل الدراسى الثانى للاطمئنان على سير العمل، وقال الدكتور نور الدين أن أى طالب سيخالف هذه التعليمات سيتم فصله فوراً وذلك بناء على تعليمات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، موضحاً أن الطالب له حرية اختيار المرشح الذى يريده والدعاية الانتخابية له خارج أسوار الجامعة وليس داخلها.

وفى ذات السياق حث رئيس الجامعة جميع الطلاب على أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية القادمة، من خلال الحرص على الإدلاء بأصواتهم يوم الانتخاب وعدم التخاذل والظهور بالمظهر الإيجابى، مشيراً إلى أن هذا البرلمان يعد من البرلمانات المهمة بالنسبة لتاريخ ، لما له من أهمية كبرى فى التشريعات وسن القوانين التى ينتظرها المواطنين، كما يعد الخطوة الثالثة والأخيرة لاستكمال خارطة الطريق والنظام السياسى للدولة.

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مصر 365

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