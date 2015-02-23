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جامعة الإسكندرية تدرس اقتصاديات مشروع إعادة تدوير المياه بالمصانع

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جامعة الإسكندرية تدرس اقتصاديات مشروع إعادة تدوير المياه بالمصانع جامعة الإسكندرية تدرس اقتصاديات مشروع إعادة تدوير المياه بالمصانع
قرر الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تشكيل فريق عمل من الجامعة للتعاون مع وزارة البحث العلمى لدراسة اقتصاديات مشروع إعادة تدوير المياه بالمصانع للاستفادة منها.

وأكد الدكتور عبد السلام، فى تصريح له، أن مشروع إعادة تدوير المياه بالمصانع يستهدف إعادة استخدامها والاستفادة منها واختيار إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال لبدء العمل خلال أسبوع لوضع الحلول العملية لها".

وأوضح الدكتور صديق عبد السلام أن جامعة الإسكندرية، تعتبر بيت خبرة لتقديم الاستشارات العلمية والفنية للمشكلات التى تواجه المجتمع.

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