سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلادها وتسترجع طفولتها

احتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلادها مع مجموعة من أصدقائها، منهم الممثلة ماغي بو غصن والممصم الأزياء أنطوان القارحي والكاتبة كلوديا مرشليان.

وكانت سيرين قد نشرت عبر حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور لها عندما كانت طفلة، أرفقتها بجمل معبرة كتبتها بنفسها.

وتلقت سيرين المعايدات عبر حسابها في "تويتر" من جمهورها الذين أطلقوا هاشتاغ "HappyBirthdayCyrineAbdlnour"، ليعايدوا من خلاله نجمتهم المفضلة، ومن أبرز المهنئين هو الفنان اللبناني فارس كرم من خلال تغريدة قال فيها: بهاليوم الله خلقك وكسر القالب عقبال المية".

وأرسل فانز إليسا معايدة لسيرين ونشروا صورة جمعت بين إليسا وسيرين.

كما تلقت سيرين معايدة من ماغي بوغصن فغردت: "عقبال المية حبيبتي بتمنالك كل التوفيق و النجاح والتقدم متل ما عودتينا".

أما مقدم البرامج رجا نصر الدين فنشر تغريدة لسيرين جاء فيها: بتمنالك بعيدك الصحة النجاح راحة البال الإستمرارية كل عيد وإنتِ العيد صديقتي".

سيرين بدورها شكرت الجميع على كل المعايدات والاحتفال فكتبت: "شكراً من قلب قلبي لاشخاص بقلبن كل الحب والطيبة معايداتكن فرحتني بحبكن والله يخليلي ياكن".

يذكر أنه حالياً يعرض في الصالات فيلم "سوء تفاهم" للنجمة سيرين عبد النور، إذ يشاركها البطولة كل من الممثل شريف سلامة وأحمد السعدني.

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