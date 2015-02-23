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بعد مرور أشهر على طلاقه محمد حماقي يؤكد الخبر

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بعد مرور أشهر على طلاقه محمد حماقي يؤكد الخبر بعد مرور أشهر على طلاقه محمد حماقي يؤكد الخبر

الإثنين 23-02-2015 01:11

أكد الفنان المصري محمد حماقي أن الأخبار التي تناولت طلاقه هي حقيقة، مشيراً إلى أن الطلاق تم بالتراضي بين الطرفين.
واعتبر حماقي أن هذا الأمر هو قسمة ونصيب، مؤكداً أن علاقة الصداقة ستستمر بينه وبين زوجته نهلة الحجري، موضحاً: "الانفصال تم في هدوء، وعلاقة الصداقة ستستمر على المستوى الشخصي بيني وبينها وبين عائلتي وعائلتها".
وكشف الفنان أن الإنفصال تمّ من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، لكنه فضّل التكتم عن الموضوع لأسباب شخصية.
وعن سبب الإنفصال أوضح حماقي أنه يعود لعدم الإتفاق بينه وبين الحجري على أمور شخصية.

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سيدتي