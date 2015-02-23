بعد طلاقه من أنجلينا جولي.. بيلي بوب ثورتون يتزوج للمرة السادسة

كشف الممثل الأمريكي Billy Bob Thornton أنه تزوج من حبيبته Connie Angland سراً في تشرين الأول من العام الماضي، لكنه لم يشأ حينها الإعلان عن هذه الخطوة، لأن الوقت لم يكن مناسباً، على حد تعبيره.

وقال Thornton البالغ من العمر 59 عاماً، إن حفل الزفاف أقيم داخل منزله في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وقد قرر كل من Billy Bob و Angland، التي تصغره بـ 10 سنوات، الإقدام على هذه الخطوة الرسمية بعد علاقة حب دامت 12 سنة، وأثمرت عن ولادة طفلتهما الوحيدة التي تبلغ من العمر الآن 10 سنوات.

يشار إلى أن هذا الزواج هو السادس لـ Billy Bob Thornton، التي إنفصل عن زوجته الأخيرة Angelina Jolie عام 2003.