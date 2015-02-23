سوزان نجم الدين ترفض أن تكون شاميّة!

أعلنت الفنانة السّوريّة سوزان نجم الدين اعتذارها عن المشاركة في مسلسل البيئة الشاميّة "طوق البنات"، حيث كان من المفترض أن تلعب دور البطولة في الجزأين الثاني والثالث، بشخصيّة "لمعات"، وكان من المفترض أن يكون هذا العمل أوّل تجربة لها في مجال أعمال البيئة الشّاميّة.

وأرجعت نجم الدين اعتذارها لضيق الوقت، سيّما أنّ مسلسل "امرأة من رماد" أغراها للمشاركة فيه، حيث يرصد العمل الانعكاسات النفسيّة والمادية والاجتماعية للناس في سوريا في ظل الحرب، والعمل من تأليف جورج عربجي وإخراج نجدة أنزور.

مسلسل "طوق البنات" من تأليف أحمد حامد وإخراج إياد نحاس، بطولة رشيد عسّاف، تاج حيدر، مهيار خضّور.

من جهة أخرى، تطل نجم الدين بعمل مصري أيضاً ستكشف عن تفاصيله في وقت لاحق.

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