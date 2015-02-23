محمد بن سلمان ينوه بالتقنيات العسكرية في معرض أبوظبي «آيدكس 2015»

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2015" في ابوظبي أمس حيث شاهد والحضور، عروضاً لعمليات عسكرية، شاركت فيها طائرات ومروحيات وسفن وقوات برية.

عقب ذلك زار سمو وزير الدفاع يرافقه الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة المعرض المصاحب، واطلع على أجنحته المختلفة وما تحويه من صناعات عسكرية متنوعة وعروض ونماذج من انتاج الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية.

كما زار سموه القسم السعودي المشارك في المعرض، وجناحي شركة الالكترونيات المتقدمة والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وأشاد سموه بحسن تنظيم القائمين عليه ومابذلوه من جهود مميزة.

الى ذلك التقى سمو وزير الدفاع في أبوظبي أمس معالي وزير الدفاع بالجمهورية الفرنسية جان ايف لو دريا وذلك على هامش انعقاد معرض ومؤتمر الدفاع الدولي الثاني عشر آيدكس 2015 . وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المثمرة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان ومعالي مدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد بن محمد العيسى.

الأمير محمد بن سلمان يؤكد على متانة العلاقات السعودية - الإماراتية

كما التقى الأمير محمد بن سلمان أمس معالي نائب وزير الدفاع الفنلندي الفريق أرتو راتو. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المملكة وفنلندا.

ونوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بأهمية معرض ومؤتمر الدفاع الدولي الثاني عشر آيدكس 2015 المنعقد حالياً في أبو ظبي، وما يتميز به من عرض لأحدث ما توصلت إليه نظم الدفاع العالمية والتقنيات العسكرية التي تسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي وخدمة السلام العالمي .

جاء ذلك في تصريح للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدى مغادرته أبو ظبي أمس .

وأبدى سمو وزير الدفاع سعادته بزيارة دولة الإمارات ولقائه بإخوانه كبار مسؤولي الدولة، مشيراً إلى متانة العلاقات الأخوية التي تربط حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والشعبين الشقيقين.

وغادر الأمير محمد بن سلمان أمس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في وداع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدى مغادرته المطار الرئاسي في أبوظبي سمو الشيخ طحنون بن زايد ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر والملحق العسكري السعودي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة العقيد طيار ركن أحمد بن محمد الجهني وعدد من المسؤولين.

وكان سمو وزير الدفاع قد وصل في وقت سابق من امس إلى الإمارات تلبية لدعوة تلقاها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حاكم دبي، لحضور معرض ومؤتمر الدفاع الدولي الثاني عشر آيدكس 2015.

وكان في استقبال سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدى وصوله المطار الرئاسي في أبوظبي سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

كما كان في استقبال سمو وزير الدفاع لدى وصوله مركز أبوظبي الوطني للمعارض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.