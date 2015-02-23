الملك سلمان يدعو إلى إستراتيجية ملزمة لاجتثاث «الإرهاب المتأسلم»

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن المملكة العربية السعودية كما تعلمون لم تدخر جهدا في مكافحة الإرهاب فكرا وممارسة بكل الحزم وعلى كل الأصعدة.

وقال أيده الله.. فعلى الصعيد الوطني تصدت أجهزتنا الأمنية للإرهابيين بلا هوادة ولم يتوان رجالها البواسل عن ملاحقتهم وتفكيك شبكاتهم وخلاياهم في مهدها وبذلوا أرواحهم في سبيل ذلك وكذا تشارك قواتنا الجوية في التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة امس في حفل افتتاح المؤتمر العالمي الإسلام ومحاربة الإرهاب الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي بمقر الرابطة في مكة المكرمة وفيما يلي نص الكلمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي ال

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads