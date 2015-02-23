الشعير يزيد الخصوبة ويقوى الحيوان المنوى عند الرجل

لا شك أن الشعير من أهم الحبوب التى تساعد فى تحسين وظائف الكلى، ويجهل البعض مدى أهميته على صعيد تنظيف الجسم، وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء على حد سواء.

وأوضحت الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية العلاجية أن الشعير من أفضل الحبوب التى تساعد الجسم على التخلص من شعوره بالآلام العضلية، والكسل و"التكسير"، ويزيد من نشاط الجسم وقوته.

الشعير والعلاقة الحميمة

وتابعت قائلة يزيد مغلى الشعير من طاقة الجسم ونشاطه، فتدب الحياة فى الجسم إذا ما انتظم الشخص فى تناوله لكوبين صباحا ومساء على الريق وقبل النوم بساعتين، ويصبح أكثر قدرة على أداء العلاقة الحميمة بشكل أفضل لأنه يساعد على زيادة معدل الطاقة بشكل عام للجسم.

الشعير والخصوبة

ولا تقف أهمية الشعير وفوائده عند هذا الحد، فتؤكد الدكتورة رانيا شريف أن عصير الشعير ينظف الحالب والبول من نسبة الأملاح وبعض الصديد به، ومن المعروف أن زيادة نسب الصديد فى البول تعد من أهم عوامل تأخر الإنجاب لدى الذكور والإناث، وتقليل نسب الصديد فى البول يساعد بشكل كبير بجانب الأدوية على زيادة الخصوبة وتجنب أسباب تأخير الحمل.

الشعير والسائل المنوى للرجل

وتنصح الدكتورة رانيا شريف الرجل بشرب كوبين يوميا من الشعير صباحا ومساء لتقليل نسب الصديد، مع تعاطى الأدوية الموصوفة للتخلص من الصديد، حسب النسبة، ليكون عاملا مساعدا فى زيادة الخصوبة وتقوية الحيوان المنوى وتجنب لزوجة السائل المنوى للرجل.