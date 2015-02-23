أمين عام "57357": أورام المخ والدم الأكثر انتشارًا بين أطفال مصر

السرطان من الأمراض التى تهدد صحة ونفسية الطفل، وأصبحت الأكثر انتشارًا، وحول هذا يقول الدكتور أشرف زغلول أمين عام مؤسسة 57357، وأستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام، أن من أكثر الأسباب المؤدية للإصابة بسرطان الأطفال فى مصر ، العامل الجينى، ومن الأورام الناتجة عنه أورام المخ والدم والكلى، وذلك لحدوث تغيرات فى بعض الجينات بالجسم، ويكون معدل نمو الخلية بلا أى سيطرة، والتغير فى بعض الجينات نتيجة للعامل الوراثى، أو التعرض لبعض العوامل الخارجية التى تحدث تغير بالجينات، كالتعرض للإشعاع وأنواع التلوث المختلفة كملوثات الطعام.

نسبة الاصابة بسرطان الأطفال فى مصر:

>يتابع د. أشرف، أن نسبة الإصابة بسرطانات الأطفال فى مصر تكون 6%، من السرطانات التى تحدث سنويًا فى مصر، لافتًا أن كل عام 6 آلاف حالة تشخص بإصابتها بسرطان الأطفال، كما أنه يتم علاج 30 إلى 35%من سرطانات الأطفال.

ويشير استاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام، أن متوسط معدل الشفاء التام من سرطانات الأطفال حوالى 72%، مشيرًا إلى أن سرطانات الأطفال تتميز عن سرطانات الكبار بأنها تستجيب للعلاج الكيميائى، وتكون نسبة الشفاء التام عالية، ويستطيع الطفل أن يمارس حياته فى الكبر دون أى إصابة للمرض والمعايشة بشكل طبيعى.

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